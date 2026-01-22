Colombia responde a Ecuador con alza de aranceles en disputa por déficit y frontera

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano anunció el jueves que aplicará un gravamen del 30% a un grupo de productos procedentes de Ecuador, en respuesta a la tasa unilateral anunciada la víspera por el gobierno del ecuatoriano Daniel Noboa

El Ministerio colombiano de Comercio, Industria y Turismo señaló en un comunicado que el gravamen se impondrá a la importación de 20 productos ecuatorianos con la “posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio”

“Las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos objeto de la medida ascienden aproximadamente a US$250 millones, lo que refleja la magnitud del intercambio comercial impactado por la alteración de las condiciones del comercio bilateral”, indicó el ministerio

Colombia responde a la tasa unilateral del 30% que anunció la víspera Noboa para las importaciones de productos colombianos tras argumentar un déficit comercial de 1.000 millones de dólares con ese país y falta de reciprocidad en el cuidado de las fronteras binacionales

Noboa reclamó a Colombia que los militares ecuatorianos “siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera, sin cooperación alguna” de sus pares de ese país

El presidente colombiano, Gustavo Petro, primero de tendencia izquierdista en su país, rechazó las críticas al resaltar que han incautado “más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador” y mantienen una colaboración “estrecha” con las fuerzas militares de ese país para combatir el narcotráfico

La ministra de Comercio colombiana, Diana Marcela Morales, indicó que los aranceles son transitorios y revisables, por lo que no descartó la búsqueda de una solución negociada por canales diplomáticos

“Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”, dijo la ministra

La balanza comercial entre Ecuador y Colombia ha sido deficitaria para el primer país. De enero a noviembre de 2024 las exportaciones ecuatorianas fueron de 760 millones de dólares, mientras desde Colombia se importaron 1.866 millones de dólares, según las últimas cifras del Ministerio de Producción, mientras que la Federación de Exportadores de Ecuador aseguró que entre enero y noviembre de 2025 el déficit comercial con Colombia fue de 852 millones de dólares

Entre los principales productos que Ecuador compra a Colombia están la energía eléctrica, medicinas y productos de limpieza, mientras Ecuador exporta productos primarios e industriales no petroleros como enlatados de pescado, maderas, extractos de aceites vegetales y manufacturas, entre otros