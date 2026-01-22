Colombia responde a Ecuador y anuncia imposición de aranceles del 30% a 20 productos

BOGOTÁ, 22 ene (Reuters) - Colombia anunció el jueves que impondrá un arancel del 30% a 20 productos provenientes de Ecuador en respuesta a la decisión del gobierno del vecino país que decidió una medida similar alegando la supuesta falta de cooperación contra el narcotráfico, una acusación que el gobierno de Bogotá rechazó rotundamente.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Maorales, explicó que la medida no constituye una sanción ni una acción de confrontación, sino un instrumento legítimo del Estado colombiano para restablecer el equilibrio del intercambio comercial y proteger el aparato productivo nacional, tras la decisión unilateral adoptada por Ecuador.

(Luis Jaime Acosta)