Colombia resta importancia a la moción del Congreso de Perú contra el presidente Petro

El Gobierno colombiano ha restado importancia a la moción del Congreso peruano para declarar persona no grata al presidente del país, Gustavo Petro, al interpretar que se trata de "un acto de carácter político del órgano legislativo de Perú, que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación", según un comunicado de Exteriores.

La moción fue adoptada el sábado después de que Petro trazara un paralelismo entre el Gobierno peruano y los nazis a causa de la represión de las protestas que se suceden en territorio peruano desde la detención del expresidente Pedro Castillo.

Petro afirmó en un acto con embajadores que le presentaron sus credenciales que "en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos". Así, dijo que este documento "no se aplica sólo a gobiernos de izquierda" y habló de que en caso contrario se caería en una "doble moral".

El Gobierno colombiano "reitera su confianza en que la democracia y el Estado de Derecho se impondrán en el Perú para alcanzar las soluciones a la actual coyuntura" y confía que "en el marco de las históricas relaciones de hermandad y buena vecindad entre Colombia y Perú, se continuará el trabajo conjunto para promover los intereses comunes".

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el gobierno "aprovecha la ocasión para deplorar los recientes hechos de violencia ocurridos en el Perú, que han afectado la integridad de sus ciudadanos tanto civiles como integrantes de la fuerza pública y expresa su solidaridad a su pueblo y sus condolencias a los familiares de los fallecidos".

Europa Press