Colombia: restricciones y manejo de tratamiento de datos en carrera electoral

La instrucción dirigida a partidos y movimientos políticos, candidatos, campañas y empresas de marketing electoral prohíbe recolectar datos de personas sin autorización y consentimiento previo e informado, incluso en el ambiente digital.

La restricción le ordena a los actores de las campañas electorales abstenerse de crear bases de datos o analizar datos personales sin contar con autorización previa. En esa orden, toda recolección de información personal, mediante el mecanismo que sea, debe incluir la política de tratamiento de datos personales, avisos de privacidad y mecanismos de autorización.

También quedó restringida la incorporación de personas a grupos de mensajería instantánea, listas de distribución o envíos masivos de información, sin su consentimiento. Además, se prohíbe crear perfiles de las personas a partir de su orientación política, sin antes obtener su autorización, con el fin de evitar riesgos de discriminación y manipulación, entre otras decisiones. (ANSA).