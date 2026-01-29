Colombia restringe la importación de drones ante atentados guerrilleros

Colombia restringió la importación de drones ante los frecuentes ataques de guerrilleros con este tipo de tecnología en medio del conflicto armado, informó este jueves el gobierno.

Los grupos rebeldes que operan en el país adaptan explosivos a drones adquiridos en el mercado convencional para atentar contra militares y las poblaciones, una modalidad que transformó la guerra.

En 2025, al menos 8.000 ataques de este tipo dejaron 20 muertos y 297 heridos, entre uniformados y civiles, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Su cartera informó el jueves que entró en vigencia un decreto para "restringir la importación de drones mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, debido al alto riesgo que representan para la seguridad y defensa nacional".

En Colombia, los guerrilleros lanzan explosivos artesanales desde drones comerciales con los que han realizado ataques mortíferos, si bien no llegan a ser tan precisos como en guerras como la de Ucrania, donde se registran operaciones militares con drones "kamikaze".

La nueva medida estipula que los drones solo podrán ingresar al país a través los puntos aduaneros del aeropuerto de Bogotá y el puerto marítimo de Cartagena (norte).

"Estas acciones hacen parte de una estrategia integral orientada a quitarle espacios a la criminalidad y fortalecer la capacidad institucional", agrega el comunicado del Ministerio.

Inteligencia militar presume que miembros de guerrillas como el ELN y los disidentes de las extintas FARC que no firmaron la paz en 2016 recibieron formación de grupos armados extranjeros para realizar este tipo de adaptaciones a bajo costo.

El ejército colombiano presentó en octubre su primer batallón de drones para atacar y defenderse de estos atentados.

El presidente Gustavo Petro no ha logrado hasta ahora pactar la paz con los grupos armados ilegales, uno de sus objetivos desde que llegó al poder en 2022.

El mandatario aseguró recientemente que Colombia debe hacer una inversión millonaria para adquirir un sistema de defensa antidrones.