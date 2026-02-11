Colombia: Retiran a general de la Policía colombiana tras denuncia de Petro

El decreto de retiro del oficial fue emitido por el Ministerio de Defensa y no explicó las razones del fin de la carrera del general, tan solo invocó las facultades legales que tiene el Ejecutivo para retirar a cualquier oficial de las distintas fuerzas.

"Que la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios está consagrada por el artículo 3 de la Ley 857 de 2003, según el cual el personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, solo cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro", precisó un aparte del decreto, que confirmó la salida de Urrego.

En la víspera, Petro denunció, sin nombres, que un alto oficial de la Policía planeó plantarle drogas en el vehículo oficial de Presidencia para sabotear la cita del pasado 3 de febrero con Trump en Washington.

Más temprano, la prensa local señaló a Urrego como el oficial presuntamente vinculado a la denuncia del jefe de Estado, versión que fue descartada por el general, quien se manifestó sorprendido de las acusaciones. (ANSA).