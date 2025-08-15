Colombia: Reunión de Petro y congresistas de EEUU, “amena”

"Fue una reunión demasiado bacana (agradable, NDR), espléndida, inteligente, amena, fue en verdad muy constructivo por lo que se hizo hoy con los dos senadores de Estados Unidos", declaró Benedetti, al final del encuentro que se llevó a cabo en Casa de Nariño, sede presidencial.

El jefe de la cartera política aseguró que los temas que se discutieron en la reunión fueron los de migración, lucha antidrogas, seguridad y Venezuela, sin entrar en detalles de lo que se habló.

Solo señaló que se conversó sobre los temas de seguridad interna y tanto el Presidente como los ministros que lo acompañaron le dijeron a los congresistas que "queremos hacer las elecciones con todas las garantías, para mayo y junio" del próximo año.

"Fueron diversos temas, pero todos en el mejor tono, en la mejor forma constructiva y lo que ellos siempre quisieron decir es que hay que borrar lo que ha pasado en el pasado y lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante y queda el libro abierto, a partir de ahora, en beneficio de Colombia", afirmó Benedetti.

El presidente Petro también se refirió al encuentro al sostener que quienes quieren ver rotas las relaciones con Washington solo le sirven a las mafias.

"Quienes quieren romper las relaciones Estados Unidos y Colombia, son sirvientes de las mafias", afirmó el mandatario desde su cuenta de X.

Moreno y Gallego, ambos de origen colombiano, llegaron el miércoles anterior al país para participar de las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe, estuvieron además con los empresarios en su reunión anual que se lleva a cabo en Cartagena de Indias (norte). (ANSA).