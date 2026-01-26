Colombia: Reunión Trump-Petro de la próxima semana no pone fin de tensiones

"Hay que ser claros, esta reunión no cambia la dinámica, en el sentido de que se da un proceso gradual, de reconfiguración, de trabajo conjunto, de señales, de acciones, de verificables y métricas que se puedan establecer para poder ir haciendo ese proceso de recomposición", afirmó Lacouture.

La dirigente gremial consideró que el tema central de la reunión serán los asuntos de seguridad, con énfasis en la lucha antidrogas y contra las bandas criminales.

Frente a los otros asuntos que seguramente dialogarán los dos mandatarios están los temas de comercio binacional y el acceso real de los productos colombianos al mercado norteamericano, así como la migración y el aporte que Bogotá puede ofrecer frente a la situación de Venezuela, sumado al interés de Washington de la menor presencia de China en negocios locales como la construcción de infraestructura.

Petro y Trump se verán las caras por primera vez, luego de un año de tensiones y el escalamiento en los mensajes y las acusaciones desde ambas orillas, que cesó con la llamada telefónica que sostuvieron el pasado 7 de enero, donde acordaron encontrarse (ANSA).