Colombia: Rosa Villavicencio, ratificada como canciller

La ratificación de Villavicencio, quien se desempeñaba como viceministra de Relaciones Exteriores hasta la salida de Sarabia, se oficializó a través de un decreto emitido por Presidencia y difundido la noche del martes.

La ministra de Relaciones Exteriores es economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, con especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y máster en Migración y Relaciones Intercomunitarias.

Villavicencio fue diputada de la Asamblea de Madrid, durante la VIII Legislatura por el Grupo Parlamentario Socialista, y se convirtió en la primera mujer de origen latinoamericano en ocupar un escaño en dicha institución.

También se desempeñó como asesora del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su nombre generó polémica por no dominar el idioma inglés y porque en el pasado publicó mensajes en redes sociales en favor del desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez. (ANSA).