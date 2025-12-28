Colombia: Saliente comandante del Ejército se despide de las tropas

"Gracias a mis soldados, oficiales, suboficiales y al personal civil del @COL_EJERCITO, por su disciplina, lealtad y entrega. Ustedes son la razón de ser de esta institución.

Gracias a Colombia por su confianza. Cada decisión estuvo guiada por un propósito superior: el de proteger la vida, la libertad y la democracia", afirmó el oficial, en un mensaje en sus redes sociales.

El presidente, Gustavo Petro, anunció la noche del sábado el cambio de la cúpula de las fuerzas militares, de manera que salieron de sus cargos junto con Cardozo el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante general de las fuerzas militares, quien será reemplazado por el general Hugo Alejandro López.

Así como el general Luis Carlos Córdoba, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), cuyo cargo ocupará el general Carlos Fernando Silva; mientras que en la Armada fue ratificado el almirante Juan Ricardo Rozo.

"Me voy con la tranquilidad del deber cumplido y con la convicción que esta Fuerza seguirá firme, unida, respetuosa de la ley y de los derechos humanos, siendo soporte fundamental de la democracia y siempre dispuesta a proteger y servir a la nación colombiana", expresó el general Cardozo, en su mensaje.

