Colombia: Satena descarta factores externos en caída de avión

"Hasta el momento, no hay evidencia que indique la presencia de factores externos o condiciones ajenas a la operación que hayan influido en el accidente. Cualquier conclusión sobre las causas será determinada exclusivamente por los entes de investigación competentes", señaló la compañía aérea.

Añadió que luego de revisar los protocolos de vuelo de la aeronave Beechcraft 1900, propiedad de la compañía Searca y al servicio de Satena, se determinó que cumplía con los requisitos de aeronavegabilidad y los protocolos de mantenimiento vigentes.

Advirtió además que las condiciones meteorológicas de la ruta y del aeropuerto de destino eran favorables para la operación de la aeronave y sostuvo que el piloto Miguel Vanegas tenía más de 10.000 horas de vuelo y amplia experiencia operativa, mientras que el copiloto José De la Vega acumulaba 7.000 horas de vuelo.

Ambos cumplían con los tiempos de servicio establecidos por el Reglamento Aeronáutico Colombiano, sin indicios de fatiga o sobrecarga, precisó la compañía.

Poco antes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que no descartaba ninguna hipótesis frente a este siniestro, al señalar que será la Aeronáutica Civil la encargada de establecer las causas de lo ocurrido. (ANSA).