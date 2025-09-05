Colombia se asegura de acudir al Mundial, con goleada de 3-0 sobre Bolivia

Colombia consiguió su clasificación al Mundial de 2026 tras vapulear el jueves 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas al campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los goles de James Rodríguez a los 31 minutos, Jhon Córdoba a los 74 y Juan Fernando Quintero a los 83 le dieron el triunfo a la Tricolor, que volverá a la Copa del Mundo tras ausentarse en la cita de Qatar 2022.

Esta será la séptima participación del combinado colombiano en el Mundial. Su debut fue en Chile 1962, luego hilvanó tres participaciones consecutivas entre 1990 y 1998, y repitió en 2014 y 2018.

“Esta camiseta me ha dado mucho. Estoy agradecido por todo lo que estoy haciendo”, sostuvo James, quien aspira a jugar su tercer Mundial. “Siempre he dado todo y me quedo con las cosas buenas”.

Con su victoria ante Bolivia, Colombia rompió una racha de seis partidos sin ganar y alcanzó 25 puntos para afianzarse en la quinta posición de la eliminatoria.

Bolivia se estancó en 17 unidades, con las que aspira todavía a colarse en el repechaje intercontinental como última opción para disputar lo que sería el segundo Mundial en su historia. Venezuela, que nunca ha acudido a la cita mundialista, la supera por un punto.