Colombia se baña de oro en las finales del boxeo en los Centroamericanos

San salvador (ap) — colombia sumó otras dos medallas oro en las finales del boxeo de hombres que disputó en la sesión nocturna del miércoles, elevando a cinco su cosecha total de preseas doradas en este deporte durante los juegos centroamericanos y del caribe.

Cuba y Republica Dominicana lograron dos oros y Marco Verde se colgó la única medalla dorada para México.

Colombia arrancó las competencias de hombres con victorias en los 51 kilogramos por parte del consagrado Yuberjen Martínez, quien derrotó por decisión unánime al dominicano Yunior Alcántara.

Martínez, plata en los Olímpicos de 2016, saltó de alegría. Luego, no pudo esconder la su descontento, al afirmar que el Ministerio del Deporte de Colombia le ha dado la espalda. Mostrando su medalla de oro, afirmó que lo ha logrado con el esfuerzo de su familia.

“Esta victoria se la dedico a mi familia, a mis hijos que han sido el único apoyo que he tenido, ya que el Ministerio (del Deporte) me ha abandonado, me prometieron que me iban a ayudar con el apoyo económico, pero no he recibido un solo salario”, afirmó luego que los médicos le atendieron por un corte en la ceja derecha.

Una de las sorpresas de la jornada la dio el colombiano Yilmar Gonzalez, que en los 57 kilogramos se agenció el oro en una decisión dividida contra el favorito Yoel Finol medallista olímpico por Venezuela.

En los 71 kilogramos, el mexicano Marco Verde hizo vibrar de emoción a sus compañeros al atrapar la única medalla de oro para su país en el boxeo de los Juegos, superando 4-1 al colombiano Jonathan Arboleda, al que muchos daban como favorito.

“Esta va para México, es una medalla difícil”, dijo orgulloso el púgil del puerto de Mazatlán, mientras mostraba la presa dorada que combata de su cuello. “Este es el comienzo, la próxima meta son los Juegos Panamericanos”.

Cuba se quedó con el oro largamente presupuestado en los 90 kilogramos con el campeón olímpico Julio La cruz, que no pasó apuros al enfrentar al colombiano Marlo Hurtado, venciéndolo 5-0., mientras que en la categoría más de 92 kilogramos, el cubano Fernando Arzola se llevó el título regional fácilmente contra el colombiano Cristian Salcedo, en una pelea que el réferi dio por concluida en el segundo asalto.

República Dominicana se quedó con las medallas de oro en los 63.5 kilogramos con Alexis de la Cruz que venció al cubano Erislandy Alvarez, mientras que, en los 80 kilogramos, Cristian Pinales, culminó su faena con una decisión unánime, en a su favor contra el colombiano Jhojan Caicedo.

La gran jornada para Colombia comenzó con las finales del boxeo femenino al quedarse con tres medallas de oro. En los combates restantes las boricuas se colgaron dos medallas de oro y Panamá se quedó con la última.

Ingrit Valencia comenzó la cosecha de preseas doradas para Colombia en la categoría de los 50 kilogramos, al vencer sin mayor problema 5-0 a la guatemalteca Aylin James, que vistió con los colores del Centro Caribe Sport. Por un conflicto federativo, los deportistas guatemaltecos compiten sin la bandera e identificación de su país.

“Fue una pelea difícil, la vedad es que en esta competencia no viene nadie sin preparación. La guatemalteca es una rival fuerte, pero hoy la victoria es para Colombia”, dijo Valencia, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En la segunda pelea de la tarde, en los 54 kilogramos, la presea dorada quedó en el pecho de la colombiana Yeni Arias, que no pudo esconder sin embargo su malestar por la decisión de los jueces que vieron una pelea dividida y le dieron la victoria 3-2 sobre la dominicana Estefany Almánzar.

“Ya sabemos que (hay) países que favorecen mucho, pero ganamos... todos aquí y mi juez de arriba que es nuestro Señor me vieron ganar, él es que lo manda todo”, consideró.

Angie Paola Valdés se agenció la tercera medalla para Colombia al derrotar 5-0 a la dominicana Jessica Muñoz en los 60 kilos.

El equipo de Puerto Rico se colgó dos medallas de oro con Ashleyann Lozada en una pelea de los 57 kilogramos, que los árbitros suspendieron en el segundo asalto por superioridad manifiesta de la boricua. La plata quedó para la cubana Legnis Calá

En los 66 kilogramos, Stephanie Piñero le dio la segunda medalla de oro a la delegación boricua, al vencer 5-0 a Maria Moronta de Republica Dominicana.

En la última contienda entre mujeres en la jornada, la panameña Atheyna Bylon derrotó 5-0 a la mexicana Citalli Ortiz que se colgó la presea de plata en los 75 kilogramos.

AP