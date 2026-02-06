Colombia: se despide embajador encargado de la Embajada de EE. UU

Así lo precisó este viernes la Embajada estadounidense al resaltar que tras una "larga y distinguida carrera en el servicio público" de su país, McNamara decidió "retirarse del Departamento de Estado".

"Ha sido un honor para él servir en Colombia durante cuatro asignaciones diplomáticas y, anteriormente, como oficial militar colaborando con las fuerzas armadas colombianas", destacó la Embajada.

McNamara fue un catalizador entre las posiciones de Bogotá y Washington en el último año, tras las tensiones diplomáticas, de manera que siempre estuvo al tanto de las situaciones y buscó establecer un diálogo entre los dos países.

La partida de McNamara coincide con la fallida nominación de Daniel Newlin como embajador de Estados Unidos en Colombia, por parte de la Casa Blanca, luego de que el Senado norteamericano rechazara su nombre, lo que obliga al gobierno de Donald Trump a elegir un nuevo embajador en Bogotá.

Desde mediados de 2022 la representación diplomática estadounidense no tiene un embajador en propiedad, tras la salida de Philip S. Goldberg, a quien le siguieron como encargados Francisco Palmieri, Brendan O'Brien y John McNamara.

