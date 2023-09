Una apretada victoria 1-0 ante Venezuela en el inicio de la eliminatoria sudamericana alcanza para encender una tímida llama en el corazón una afición colombiana aún dolida por quedarse afuera de Catar-2022, pero ilusionada con una nueva generación de futbolistas para la cita de 2026.

Hay "muchas cosas para corregir pero es mejor ganando que perdiendo. Este equipo tiene que dar más", valoró el analista Iván Mejía en un mensaje publicado en la red social X tras la primera victoria del argentino Jorge Lorenzo como DT de Colombia en un partido oficial.

El estratega fue criticado por incluir en su convocatoria a varios jugadores en el ocaso de su carrera como Mateus Uribe (32 años), James Rodríguez (32 años), Juan Cuadrado (35 años) y Juanfer Quintero (30).

Uribe y Cuadrado fueron titulares en una discreta primera parte en la que Venezuela puso en apuros a los cafeteros frente a su público. Lorenzo corrigió el rumbo y reemplazo a Cuadrado por una cara nueva como Jorge Carrascal (25 años) tras el descanso.

Debutante en partidos oficiales con la selección, el volante del Dinamo Moscú inició la jugada que terminó en el único gol del partido, anotado por Rafael Santos Borré a los pocos segundos del inicio del segundo tiempo.

"De la confusión en la primera parte a la lectura clara del segundo tiempo con el ingreso de Carrascal. Punto para Lorenzo que lo prefirió sobre James y Juanfer (Quintero)", agregó Mejía.

En conferencia de prensa, el estratega se felicitó por "reinventar" el equipo en el entretiempo del primer juego de una clasificatoria generosa, que da a Sudamérica seis cupos directos y uno al repechaje.

- Materia prima joven -

Carrascal es uno de los llamados a liderar a una nueva generación del balompié colombiano junto al astro del Liverpool Luis Díaz (26) y al atacante del Aston Villa John Durán (19 años), quien también tuvo minutos en la segunda parte.

"Nosotros hoy vemos una materia prima, unos jugadores jóvenes que están sumando minutos en Europa", destacó el exvolante de la tricolor Macnelly Torres en entrevista con el diario deportivo AS.

Torres, integrante de las selecciones que clasificaron a los mundiales de Brasil-2014 y Rusia-2018, destacó especialmente el papel de otra cara nueva en Colombia: el extremo de Fluminense Jhon Arias (25 años), quien fue titular y sirvió un centro preciso para el tanto de Borré.

"Fue el jugador que intentó organizar jugadas, juntarse con Luis Díaz. Mostró en su primer partido de eliminatoria que va ser importante para Colombia", anticipó el exjugador de Colo Colo y Atlético Nacional.

El martes Colombia deberá rendir un examen más difícil cuando visite a una selección chilena que también que también atraviesa un período de relevo generacional y busca volver a la máxima cita del fútbol mundial, tras ausentarse de Catar-2022 y Rusia-2018.

"Chile no es fácil allá, van con todo y no sé si el peso defensivo de Colombia pueda respaldar eso", alertó el entrenador Jorge Luis Pintos, ex DT de Colombia y mundialista con Costa Rica en 2018, en diálogo con Caracol Radio.

Jss/ma