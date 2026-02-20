Colombia: Seguridad de Petro es "prioridad absoluta", Ministerio de Defensa

Semanas atrás, Petro denunció que debió cambiar la ruta del helicóptero en el que se desplazaba rumbo al norte del país, luego de que fuera descubierto un plan para atacar la aeronave con disparos al aparato.

El mandatario también denunció un supuesto plan para sembrar drogas en su vehículo, razón por la que fue destituido un general de la Policía, en un hecho lleno de contradicciones y sospechas sobre las verdaderas razones detrás de tal acusación.

Los encargados de evaluar la seguridad del presidente fueron el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, junto con la cúpula militar y de Policía, así como de los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado.

"Nada puede ni debe ocurrirle al Presidente de la República.

He ordenado activar y reforzar todas las capacidades de inteligencia y contrainteligencia, en coordinación con organismos internacionales, para anticipar y neutralizar cualquier amenaza", afirmó Sánchez.

En adelante, toda información que ponga en riesgo la seguridad del jefe de Estado sería analizada por la JIC, que decidirá los pasos a seguir, al tiempo que se informará a la Fiscalía de los eventuales hallazgos para que se adelanten investigaciones judiciales. (ANSA)