Colombia: Senador desconoce planes de EEUU con Venezuela

El senador estadounidense Rubén Gallego, de visita en Colombia, aseguró este sábado que no tiene información de ninguna acción por parte de Washington para desestabilizar Venezuela, al tiempo que confió en que sea la sociedad de ese país la que se movilice para que haya un cambio político interno.

"No tengo información de que algo va a ocurrir, creo que nosotros como norteamericanos estamos aquí en apoyo de la gente de Venezuela, el pueblo de Venezuela. Creo que es importante que el pueblo de Estados Unidos no vayamos a asistir en un golpe de gobierno al país de Venezuela, si algo va a ocurrir en Venezuela tiene que ser y venir del pueblo de Venezuela y no con la asistencia de Estados Unidos".

Así lo manifestó Gallego, en declaraciones a W Radio en las que dijo desconocer las razones por las cuales su par el senador republicano Bernie Moreno sostuvo que el gobierno venezolano no llegará a final de año.

"Maduro no es el presidente de Venezuela, él es un criminal, es un narcotraficante, es la persona que más ha destruido ese gran país y yo creo que el reign of terror (reino de terror, NDR) de Maduro ya está para acabar, yo creo que no acaba este año", aseguró Moreno esta semana a esa misma radio local, poco después de que Washington aumentara a US$50 millones la recompensa para apresar a Nicolás Maduro y el anuncio de un despliegue militar en el Mar Caribe para la lucha antidrogas.

Gallego, que al igual que Moreno son de origen colombiano, se refirió también al encuentro que ambos sostuvieron en la víspera con el presidente, Gustavo Petro, y parte de su gabinete.

"Fue una buena reunión, donde hablamos de los temas comunes de los dos países, de las relaciones de 200 años y de cómo podemos asegurar que esa relación continúe y cómo podemos asistir a nuestros amigos colombianos con el desarrollo, con la seguridad. Entiendo que no vamos a estar de acuerdo todo el tiempo, pero como somos amigos y queremos seguir siendo amigos vamos a continuar trabajando cada vez para mejorar nuestras relaciones y países", aseguró el legislador demócrata. (ANSA).