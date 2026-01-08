Colombia: senador republicano gestionó la llamada Trump-Petro

Según el diplomático, Paul insistió ante la Casa Blanca en hablar directamente con Trump y convencerlo de conversar con Petro y escuchar sus argumentos, pese a que el círculo del mandatario norteamericano es crítico del senador.

"Logré hablar con Trump y está dispuesto a hablar con Petro y ahí recibí la llamada de la Casa Blanca y se dio la conversación", detalló García-Peña, en diálogo con Caracol Radio, luego de lo cual se programó la llamada telefónica que duró alrededor de una hora y que dio pie a la invitación del mandatario norteamericano a Petro para "seguir la conversación" en Washington.

Sobre las fechas y la logística del viaje, tanto de la ministra del Exterior, Rosa Yolanda Villavicencio, como de Petro, el embajador dijo que ya se iniciaron los contactos entre el ministerio del Exterior y el Departamento de Estado y sostuvo que los temas de visados (Petro y Villavicencio no tienen visado) y la lista OFAC serán asuntos que hacen parte de la mecánica que se resolverá con la invitación.

Aseguró que el tema central de la conversación entre los dos presidentes fue el narcotráfico y adelantó que será uno de los ejes centrales de la conversación en la reunión en la Casa Blanca.

"Lo importante es que los dos mandatarios se escucharon", afirmó García-Peña.

"Cómo se va a desarrollar la relación de aquí en adelante, eso ya se verá", concluyó.