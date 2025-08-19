Colombia: Senador víctima caso Uribe hace pedido a canciller

“En caso afirmativo, si las leyes de los Estados Unidos lo permiten, se nos suministre la información disponible”, reclamaron Cepeda y Del Río, en una petición pública a la Ministra de Exteriores.

El pedido surgió tras las revelaciones del fin de semana del periodista Daniel Coronell, presidente de Noticias Univision en Estados Unidos, quien en su columna de la revista Cambio aseguró que el abogado Diego Cadena, el mismo por el que fue juzgado Uribe y también condenado por soborno, se reunió con un ex policía en un exclusivo club de la ciudad presuntamente para convencerlo de incriminar a Cepeda y Del Río de delitos de narcotráfico.

Hace semanas el presidente Gustavo Petro advirtió que había un plan en marcha para incriminarlo del crimen del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe y a Cepeda con supuestos delitos de narcotráfico.

Cepeda y Del Río sostuvieron hoy que “esta información coincide con una estrategia mediática perpetrada en las últimas semanas por Tomas Uribe”, hijo del expresidente Alvaro Uribe, y su partido el derechista Centro Democrático, que “de manera sistemática han intentado relacionar falsamente a Iván Cepeda Castro con la extinta guerrilla de las FARC y con el narcotráfico”.

También recordaron que días atrás se conoció de unas falsas demandas interpuestas contra Cepeda en el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia por “lavado de activos provenientes del narcotráfico”, en las que se falsificó la firma del abogado denunciante. (ANSA).