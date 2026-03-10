Colombia: senadora indígena candidata a vice por la izquierda

"Tengo el honor y el orgullo de informarle al país, junto a la dirección política del Pacto Histórico, que hemos tomado la decisión de que la fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), senadora de la República, Aida Quilcué", precisó Cepeda.

El candidato, quien es favorito en las encuestas, aseguró que la senadora aceptó el ofrecimiento.

Quilcué (53 años) nació en Tierradentro, departamento del Cauca (suroeste), ha sido una activista y defensora de los derechos de los pueblos indígenas de su departamento.

El 10 de febrero fue secuestrada temporalmente por un grupo armado ilegal en el Cauca. Su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado el 16 de diciembre de 2008 por un grupo de militares, posteriormente condenados por ese crimen.

Para entonces, Quilcué era una activista de derechos humanos indígenas y salvó su vida el día del atentado a su esposo porque el avión que la traía de regreso de Ginebra (Suiza), donde denunció una serie de violaciones a los derechos humanos ante la ONU, tuvo un leve retraso.

En 2022, ya siendo senadora del Pacto Histórico, su camioneta fue atacada con disparos y sus guardaespaldas la salvaron de morir al enfrentar a los atacantes y huir del lugar del atentado, en zona rural del municipio de Páez, en el Cauca.

"Para mí es realmente materia de una gran complacencia y repito, me siento honrado de anunciar al país esta decisión, puesto que el Cric y Aida representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha local, la construcción de un país justo y democrático", afirmó Cepeda. (ANSA).