Colombia: Show de Damas Gratis en Bogotá terminó en tragedia

Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, contó a radios locales que el ingreso al coliseo fue ordenado y siguiendo los protocolos de seguridad, pero un grupo de personas violentó uno de los accesos al recinto, estaban armadas y crearon disturbios lo que obligó a la evacuación del sitio, sin que se diera el recital del grupo argentino.

Lo que siguió fue una batalla campal entre seguidores de barras bravas de equipos de la capital que se enfrentaron con cuchillos. La persona que resultó muerta pertenecía a una de esas barras y fue atropellada por un vehículo en medio de los disturbios.

Diego González, miembro de la barra Guardia Albirroja de Independiente Santa Fe, aseguró que desde hace semanas se le advirtió a la Alcaldía de Bogotá de los riesgos de organizar un concierto de este tipo, sin separar a las hinchadas de los equipos.

Aseguró que no hubo controles al ingreso al Movistar Arena, ni presencia de policía y sostuvo que "el concierto no se canceló tanto por las riñas, sino por el desorden general: había personas tumbando puertas, entrando sin boleta y con armas", denunció hoy a W Radio.

Damas Gratis es un grupo de "cumbia villera" de Argentina, muchas de cuyas canciones son asociadas al fútbol y convertidas en cantos de equipos.

"Los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal", afirmó el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.

