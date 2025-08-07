Colombia: Show de Damas Gratis que terminó en tragedia

Damas Gratis debía salir la noche del miércoles ante un coliseo colmado por unos 20.000 espectadores, pero cuando faltaba al menos una hora para el inicio del recital se registró el ingreso masivo de personas que no compraron boletos y optaron por forzar una de las puertas de acceso, que apenas era custodiada por cuatro policías y un puñado de personas de la logística interna.

Lo que siguió fue una batalla campal al interior del coliseo, al parecer entre barras bravas de diferentes equipos que trasladaron a un espectáculo musical, la tragedia en la que se ha convertido el fútbol colombiano, que al parecer se acostumbró a peleas, agresiones y ataques de supuestos seguidores dispuestos a herir o matar a quien lleve puesta una casaca diferente.

Hace apenas dos días, el autobús que llevaba al equipo Nacional de Medellín fue atacado a piedra por supuestos seguidores del Cúcuta Deportivo, cuando se dirigía al estadio General Santander de Cúcuta (noreste). Uno de los jugadores del onceno de Medellín resultó levemente herido, sin embargo, el partido se jugó, cuando debió aplazarse para mostrar el descontento por lo ocurrido.

Ese campo de batalla en los que se han convertido los estadios del país y sus alrededores se trasladó anoche al Movistar Arena, que apacible acoge todas las semanas recitales desde bandas de rock hasta cantantes de baladas.

Hasta ahora se desconoce qué encendió la llama de la violencia dentro del coliseo, lo único que quedó fue el registro de decenas de grabaciones subidas a redes sociales donde se observan peleas con cuchillos, sillas, elementos de la logística y todo lo que pudiera servir para hacerle daño al otro.

Diego González, miembro de la barra brava Guardia Albirroja de Independiente Santa Fe, culpó hoy a la Alcaldía de la capital de lo ocurrido, al sostener que le advirtió desde el mes pasado a la Secretaría de Gobierno que era necesario que se establecieran protocolos de seguridad, dado que los principales asistentes serían seguidores del fútbol que tienen en las canciones de Damas Gratis muchos de sus cánticos o inspiraciones.

González dijo que el coliseo debió ser organizado de tal manera que los seguidores de los equipos quedaran separados para evitar peleas, al tiempo que recordó que la persona muerta era Sergio Blanco.

"Fracasamos todos, ¿cuántas veces lo tenemos que repetir?

Perdimos a otro compañero. Deja una hija, una familia. Esto no puede seguir así", lamentó el barrista a W Radio.

Pablo Lescano, voz y líder de Damas Gratis, se marchó de Bogotá sin poder tocar sus éxitos, abrumado por la tragedia en la que se convirtió el concierto que nunca fue.

"Chau Bogotá Colombia me rompiste el corazón, muy triste por todo lo sucedido", escribió Lescano en sus redes sociales.

Este jueves se realizaba una reunión entre autoridades para evaluar lo ocurrido. (ANSA).