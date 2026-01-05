Colombia: "Si es necesario volver a las armas lo haré", Petro

"Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", afirmó Petro, en un mensaje escrito en la madrugada de hoy desde su cuenta de X.

La afirmación hace parte de la respuesta del jefe de Estado a las amenazas lanzadas en la víspera por Donald Trump, que no descartó que los militares de su país realicen un operativo, similar al ejecutado en Caracas para detener a Nicolás Maduro, contra Colombia para ir por Petro, al que volvió a señalar de ser narcotraficante.

"Colombia está gobernada por un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos y no va a estar haciendo esto por mucho tiempo, déjenme decirlo", afirmó el huésped de la Casa Blanca a periodista desde el avión presidencial y añadió que "suena bien para mí" adelantar una operación militar como la realizada contra Maduro.

Petro reiteró que no es ni "ilegítimo" ni "narco", señaló que sus bienes se reducen a una casa familiar que adeuda y paga con su sueldo, al tiempo que confió en que su "pueblo" y los militares van a defender a su país en caso de un ataque estadounidense.

La noche del domingo, la Cancillería emitió un comunicado de rechazo ante las amenazas de Trump a Petro y sostuvo que el presidente norteamericano "desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia".

El M-19 fue un grupo insurgente que surgió en los años 70 del siglo pasado en respuesta al presunto fraude electoral que le impidió al único militar que fue dictador del país, el general Gustavo Rojas Pinilla, ser presidente.

De ideas de izquierda y antiimperialista, esa organización rebelde entregó las armas en 1990, sus militantes fueron indultados y se convirtió en partido político. (ANSA).