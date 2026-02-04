Colombia: Siete presuntos guerrilleros del ELN muertos en ataque militar

"En acción conjunta y coordinada con la @FuerzaAereaCol y la @PoliciaColombia, nuestros soldados en terreno reportan la neutralización de siete sujetos, presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN y la captura de uno más", detalló el Ejército, en un mensaje en sus redes sociales.

Las tropas dijeron que en la operación se decomisaron armas, explosivos y se destruyeron drones, sin precisar las cifras, al tiempo que advirtieron que la operación fue "respetuosa de los Derechos Humanos" y se planeó con la intención de afectar tanto al ELN como a las disidencias de la extintas FARC, en medio de la confrontación que sostienen ambos grupos armados en la región, en una disputa por el control territorial de la frontera con Venezuela.

La operación contra el ELN se produce un día después de la reunión que sostuvieron en Washington el presidente, Gustavo Petro, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, en donde el colombiano propuso que se coordinen acciones militares conjuntas con los militares venezolanos para combatir a los grupos armados ilegales y erradicar los cultivos ilícitos en la zona limítrofe entre ambos países. (ANSA).