Colombia: Sigue aumentando la cifra de víctimas por atentados

“Iniciadas las tareas de erradicación forzosa en el norte de Antioquia, responde la banda allí, el frente 36, matando a 13 miembros de la policía, incluido el capitán Merchán. Mi sentido pésame a sus familias, estos hombres murieron por debilitar el narcotráfico que hace rutas por el Caribe y que va destino a los EEUU”, afirmó el presidente, Gustavo Petro, en X.

El mandatario le dijo a los campesinos dedicados al cultivo de hoja de coca que lo suyo es un negocio salpicado por la "sangre" y advirtió que "los narcos que ensangrenten el país pasarán a ser perseguidos en el mundo, y quienes masacren la población irán a procesos judiciales en la corte penal internacional".

Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento de Antioquia, criticó la reacción de las fuerzas armadas para rescatar a los policías que se transportaban en el helicóptero impactado.

"A las 11.30 de la mañana de ayer teníamos seis muertos y 11 heridos, hoy el saldo lamentable es que tenemos 13 muertos y tres heridos. No entendemos cómo la fuerza pública tardó tanto para llegar allí para recuperar los muertos de los uniformados, para rescatar a los heridos", cuestionó el mandatario regional.

Rendón sostuvo que no hay excusa para que las tropas aseguren que el retraso para el rescate de los tripulantes del helicóptero tardara 12 horas, al sostener que en la zona hay 30 miembros del grupo disidente al que se le atribuye el atentado.

"Aquí lo que hubo fue o una falta de determinación y liderazgo para recuperar a los policías muertos y heridos o una negligencia abrumadora", afirmó el gobernador, en declaraciones en las que señaló al presidente Petro como el responsable de la actual situación de orden público, por su "política equivocada" de paz total.

En tono también crítico se manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien dijo que el estallido de un coche-bomba frente a las instalaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) obedeció a una "falla de inteligencia, como muchos de los ataques grandes que hemos visto en los últimos meses".

"Evidentemente es un tema netamente del gobierno nacional y ahí lo que se tiene que hacer es fortalecer el presupuesto de seguridad, porque se ha disminuido y eso termina afectando la inteligencia y capacidades estratégicas", afirmó Eder, en declaraciones a W Radio.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Alcaldía de esa ciudad, el total de muertos es de seis personas, sumados a 76 heridos, 38 son hombres y 38 mujeres. Entre los lesionados hay ocho menores de edad y tres adultos que superan los 60 años.

Cuatro de los heridos están en estado crítico. (ANSA).