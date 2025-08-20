Colombia: Sindicato petrolero responde señalamientos a Petro

“Negacionismo es no prever que si deterioramos la industria del petróleo y el gas, acabamos con la soberanía energética de Colombia y aumentamos el déficit fiscal de la nación. No es un tema de derechas o de izquierdas, es de sentido común”, disparó la USO, en un mensaje en sus redes sociales.

La USO, que ha sido aliada del gobierno izquierdista de Petro, incluso su actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, perteneció a esa organización sindical, ha venido distanciándose del jefe de Estado ante su insistencia de querer ponerle fin a la exploración petrolífera, para eliminar el uso de los combustibles fósiles, en su afán por un cambio energético.

“Negacionismo también es no comprender que el mundo va a seguir consumiendo petróleo al menos tres décadas más.

Negacionismo es no entender que la energía más cara es la que no se produce. Negacionismo es no saber que la demanda de energía aumenta y que los renovables traerán en lo inmediato la diversificación de la matriz energética y no la sustitución”, afirmó el sindicato.

La noche del martes, Petro en su consejo de ministros dijo que “hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas. No podemos ser como el avestruz, como hacen (Iván, NDR) Duque y otros ignorantes y negacionistas de la ciencia, porque eso sí es propio de la derecha”, al referirse nuevamente al tema de la exploración petrolera y la transición energética.

Petro fue más allá al confesar que en la víspera tenía una reunión con dirigentes de la USO pero no acudió porque “terminé dormido y no me despertaron”, pero aseguró que quiere que se concrete la cita para hablar del tema ambiental. (ANSA).