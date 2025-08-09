Colombia: Situación de salud de senador herido es crítica

Así lo informó este sábado la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, al precisar que su pronóstico actual es "reservado".

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", detalló la Fundación.

Explicó que en ese contexto médico Uribe "ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución" de manera que seguirá bajo monitoreo especializado y observación médica.

"Se reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado", puntualizó la clínica.

Uribe fue objeto hace dos meses de un atentado, en momentos en que adelantaba un acto de proselitismo en un barrio de Bogotá. Al menos seis personas están detenidas por este atentado, incluido el menor de edad que le disparó en tres ocasiones. (ANSA).