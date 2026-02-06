Colombia: socorristas buscan rescatar a seis mineros atrapados

Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento de Cundinamarca (centro), dijo que al momento no se sabe si los mineros atrapados a 150 metros de profundidad están con vida, dado que no se ha podido hacer ningún tipo de contacto con ellos.

"Hasta ahora no tenemos respuesta si ellos están a salvo, si sobreviven o si lamentablemente es un desenlace fatal", afirmó Rey a LA NACION, al señalar que la mina, de nombre "Mata Siete", al parecer "tenía órdenes de cierre anteriores".

El mandatario regional explicó que el problema para el rescate es la concentración de gas metano dentro de la mina y la cantidad de material que hay que remover para llegar hasta donde están los mineros atrapados.

"Las probabilidades son escasas, bastante bajas, pero nos aferramos a ese bajo porcentaje", afirmó Rey.

La Agencia Nacional de Minería señaló este viernes que en la mina trabajan 40 socorristas y un equipo de seguridad y salvamento minero, cuya labor inicial consiste en ventilar el socavón, extraer los materiales que dejó la explosión de la noche anterior y garantizar la seguridad para el rescate.

(ANSA).