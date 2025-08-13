Colombia: Subsecretario de EEUU en Bogotá por sepelio Uribe

El anuncio del arribo de Landau lo hizo John McNamara, encargado de negocios y quien hace las veces de embajador de Estados Unidos en Colombia.

"Recibí al vicesecretario de Estado Christopher Landau @DeputySecState quien llegó a Bogotá para participar en las exequias del senador Miguel Uribe Turbay, en una clara muestra del compromiso y la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo colombiano", precisó McNamara.

En la víspera se supo desde Washington que Landau viajaría a Bogotá, incluso el presidente, Gustavo Petro, reconoció públicamente que pensó en impedir su ingreso al país por sus insultos personales, pero advirtió que no lo haría porque no quería parecerse a los funcionarios de la Casa Blanca.

"Agradecemos su presencia en este momento de profundo duelo, rindiendo homenaje a la memoria y el legado de un líder valiente, un visionario y un mártir de la democracia", agregó McNamara.

Está previsto que este miércoles se realice la ceremonia religiosa en la Catedral Primada de Bogotá, a cargo del cardenal Jose Luis Rueda Aparicio; luego, el cuerpo será llevado al Cementerio Central para su inhumación. (ANSA).