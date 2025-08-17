Colombia-Sudán: Petro pide no más mercenarismo

“Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes ex soldados y exoficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas”, pidió el mandatario colombiano, tras divulgar a través de sus redes sociales el mensaje de Kamel Idris, primer ministro de Sudán, quien pidió frenar la llegada de mercenarios locales a su país, para involucrarse en la confrontación interna.

Idris hizo en la víspera un llamado “al pueblo colombiano y a todas las comunidades de habla hispana” para que contribuyan con la paz de su país, de manera que se detenga “la exportación y envío de mercenarios a nuestra tierra”.

El mensaje en video del dirigente sudanés se difundió en redes sociales, fue en español y en el mismo elogió los aportes culturales que el “mundo hispanohablante ha brindado a la humanidad” que van “desde el arte de Pablo Picasso, hasta la poesía de Pablo Neruda, la narrativa de García Márquez y la literatura de Vargas Llosa”.

“Con esa misma experiencia de creatividad, solidaridad y compromiso con la paz hago un llamado al pueblo colombiano y a todas las comunidades de habla hispana para que se mantengan firmes con nosotros para lograr el fin de detener la exportación y envío de mercenarios a nuestra tierra”, expresó Idris.

Semanas atrás, Petro pidió al Congreso de su país que se estudie y apruebe un proyecto de ley que prohíbe el mercenarismo, al sostener que es una forma de “trata de hombres convertidos en mercancías para matar”.

La presencia de mercenarios colombianos en diferentes guerras ha tenido una alta resonancia, al saberse de muertes de ex militares locales en la guerra en Ucrania, ex uniformados vinculados con carteles de la droga en México y el arresto de 18 colombianos en Haití vinculados al asesinato en 2021 del presidente de ese país, Jovenel Mo‹se, entre otros casos.

(ANSA).