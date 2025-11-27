Colombia suspende a general y jefe de inteligencia por presuntos nexos con guerrilla

Un general y un jefe de inteligencia de Colombia fueron suspendidos el jueves por la entidad encargada de vigilar a los funcionarios públicos de ese país, mientras son investigados por supuestamente filtrar información sensible a un jefe guerrillero.

Decenas de chats y documentos revelados por una investigación periodística señalan al general Miguel Huertas y al director de inteligencia Wilmar Mejía de intercambiar información sensible con el líder rebelde alias Calarcá para evadir retenes y portar armas.

El jefe guerrillero comanda una de las disidencias de las FARC y está en negociaciones de paz con el gobierno izquierdista de Gustavo Petro, aunque sin avances concretos.

Una fuente de la Procuraduría informó a la AFP que los altos funcionarios fueron suspendidos, aunque aún no se ha especificado por cuánto tiempo.

La información que tiene en jaque a los funcionarios se extrajo de teléfonos y dispositivos electrónicos requisados en julio de 2024, cuando Calarcá y otros disidentes fueron detenidos temporalmente y luego liberados por su condición de negociadores de paz.

El presidente Petro pidió un "examen forense" a los documentos decomisados y aseguró que tiene "muchas dudas" sobre lo revelado el fin de semana por la cadena Caracol.

Los implicados, que niegan las acusaciones, son investigados por la Fiscalía y el ministerio de Defensa.

