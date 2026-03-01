Colombia: suspende apertura de puestos de votación en Tel Aviv y Abu Dhabi

Las elecciones en el exterior se inician con una semana de anticipación, pero a raíz de la situación de conflictividad en Oriente Medio, el Estado colombiano decidió que mañana no habrá apertura de los puestos de votación en sus embajadas en Tel Aviv y Abu Dabi.

"Las autoridades locales dispusieron la suspensión de las actividades no esenciales e instaron a la población a permanecer en sus hogares, como medida preventiva ante las circunstancias actuales. En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad y el bienestar de nuestros connacionales, así como del personal consular, se ha tomado la decisión de no abrir esos puestos electorales el día lunes 2 de marzo", precisó Cancillería.

La posibilidad de abrir esos puestos de votación el martes 3 de marzo dependerá de la evolución de la confrontación armada en esa parte del mundo, agregó el Ministerio de Exteriores, al tiempo que le pidió a los colombianos residentes en esos dos países a estar atentos a la información que al respecto emitan las embajadas (ANSA).