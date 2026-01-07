Colombia teme una "catástrofe" en Latinoamérica tras operación militar de EEUU en Venezuela

Los ataques de Estados Unidos en Venezuela que terminaron con la captura de Nicolás Maduro podrían escalar y desatar una "catástrofe" sin precedentes en Latinoamérica, dijo el vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo, en entrevista con la AFP en Bogotá.

El gobierno colombiano (izquierda) condena la incursión militar ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump en Caracas y considera un "secuestro" la detención de Maduro, con declaraciones que han desatado la ira de Washington y agrietado aún más la relación entre países históricamente aliados.

"Si hay una crisis humanitaria de gran envergadura, la crisis, el impacto, la devastación, va a ser inatajable. (...) Estamos hablando de una catástrofe que América Latina no conoce", afirmó el viceministro desde su despacho en la Cancillería en el centro histórico de la capital colombiana.