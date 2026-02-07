Colombia: temporal de lluvias causa estragos en el país

Así lo reveló este sábado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que le planteó al gobierno la posibilidad de decretar el Estado de Emergencia Social, Económica y Ambiental, un recurso extraordinario habilitado por la Constitución que habilita al Ejecutivo a crear leyes sin revisión del Congreso para obtener recursos económicos para superar la crisis.

La Ungrd explicó que las mayores afectaciones se registran en los departamentos del norte del país, producto de un frente de frío que se mantiene desde hace una semana, lo que ha provocado lluvias intensas.

Por cuenta de ese frente de frío se han reportado un total de 104 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, aunque las mayores afectaciones han ocurrido en Sucre y Córdoba.

"Lo que se ha dado en los últimos días en el departamento de Córdoba, en Antioquia y básicamente en toda la costa Caribe del país es un evento sin precedentes, es un evento que no era posible prever y que está generando unas afectaciones en centenares de miles de hectáreas", afirmó Carlos Carrillo, director de la Ungrd. (ANSA).