Colombia: Tendencia, uso de drones en la guerra colombiana

Se trata de aparatos improvisados, comprados en el mercado a precios que superan los US$1000 y adaptados para llevar cargas explosivas, que se lanzan de manera remota por los que ahora llaman dentro de esas organizaciones como "droneros", nombre dado a quienes operan estos artefactos aéreos no tripulados.

El Ejército colombiano tiene registros fílmicos y fotografías de los entrenamientos que realizan estas organizaciones con esos aparatos, que pueden ser lanzados en grupos, de manera que al derribar uno quedan muchos más cargados, lo que ha ocasionado muertes y heridos.

Según registros del gobierno, en 2024 se reportaron 115 "incidentes de ataques con drones, principalmente perpetrados por organizaciones armadas ilegales y terroristas, afectando tanto a uniformados como a infraestructuras estratégicas".

A inicios de este año, la administración de Gustavo Petro anunció la inversión de unos US$5 millones para "fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y de Policía mediante sistemas diseñados para detectar y neutralizar drones utilizados ilegalmente por grupos criminales".

A mediados de este año los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Defensa y Transporte, radicaron en el Congreso un proyecto de Ley para definir el uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control del uso de drones y sistemas antidrones en Colombia.

"Los grupos criminales están empleando estas tecnologías para afectar a la población civil y a la fuerza pública, que ha sufrido 162 de estos ataques durante este año, un incremento de 138% frente al año pasado. Esto evidencia la necesidad imperiosa de establecer un marco normativo para la importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control de drones", advirtió en la radicación del proyecto el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

De concretarse la versión de que hoy un artefacto de estos habría derribado un helicóptero de la Policía en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia (noroeste), en el que presuntamente murieron seis uniformados y siete más resultaron heridos, el curso de la confrontación armada interna habría tomado un nuevo rumbo en cuanto a la capacidad de daño de los grupos armados ilegales. (ANSA).