Colombia: Todo listo para cumbre amazónica en Bogotá

Tratado de Cooperación Amazónica.

La Cancillería confirmó que a la Cumbre asistirá el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien sería recibido por su par local, Gustavo Petro; mientras que las delegaciones de los otros países estarán encabezadas por sus ministros de Exteriores.

Durante la Cumbre se espera llegar a una "declaración conjunta que consolide acuerdos regionales, refleje las prioridades compartidas y oriente acciones concretas para enfrentar los desafíos ambientales, sociales y climáticos del bioma amazónico", con el objetivo de llevar un pacto consensuado a la COP30 de Belém do Para en Brasil, del 10 al 21 de noviembre próximo, como lo detalló Cancillería.

Además de las autoridades y delegados ambientales que participarán de la reunión, acuden a la cita representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía, de comunidades locales y afrodescendientes, líderes sociales y defensores del medio ambiente y académicos, entre otros.

A lo largo de esta semana están previstas una serie de reuniones de la sociedad civil, con representantes amazónicos y delegados de los países para discutir los temas de la declaración conjunta. El jueves se llevará a cabo en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, el encuentro de ministros de Exteriores de la TCA.

El viernes se realizará el encuentro de los presidentes Petro y Lula da Silva en el Palacio de Nariño, sede presidencial, con los cancilleres de las demás naciones para la declaración final. (ANSA).

