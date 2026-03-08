Colombia: tranquilidad general en el país durante jornada electoral

"Primero que todo, darles un parte de tranquilidad a todos los colombianos. Tenemos una jornada netamente tranquila", afirmó el general William Rincón, director de la Policía Nacional, en declaraciones a Caracol Radio.

El oficial aseguró que hasta el momento el hecho más relevante en materia de orden público durante la jornada fue el intento de ingreso irregular al país desde Venezuela de unas 2400 personas por el departamento de Norte de Santander (noreste).

Rincón señaló que las autoridades fueron informadas de la presencia de tal número de personas y se ordenó bloquearles el paso, al tiempo que se investiga a los propietarios de los vehículos que los esperaban para trasladarlos, que podría ser para llevar a cabo un delito electoral. Colombia cerró desde la víspera sus pasos fronterizos terrestres y fluviales.

"Hasta el momento no tenemos capturados, tenemos ya un número de vehículos identificados que tendrán que explicarnos el porqué estaban allá, a quién estaban esperando y por supuesto algunas personas que han pasado las estamos identificando", puntualizó el director de la Policía.

Por su parte, el Puesto de Mando Unificado (PMU), que reúne los ministros del Interior, Defensa y Telecomunicaciones, la Procuraduría, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, así como a la cúpula militar y policial, informó que en el transcurso del día se han reportado 775 denuncias por delitos electorales.

Mientras que las autoridades han informado del decomiso durante la semana y hasta hoy de cerca de US$1 millón en 35 operativos contra delitos electorales, en su mayoría por compra de votos, que han llevado al arresto de 78 personas.

