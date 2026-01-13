Colombia: Tres expresidentes acuden a reunión cita por Petro, otros tres se excusan

La convocatoria está pactada para las 15 horas locales (20 GMT) en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, bajo la dirección de Petro y con la presencia de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, además de congresistas delegados por el Legislativo.

Por su parte, los exmandatarios Alvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana anunciaron que no asistirán a la reunión, aunque avisaron que le transmitirán a la Ministra de Exteriores sus posiciones frente a los dos temas a tratar en la convocatoria.

"Cumpliría mi deber reuniéndome o hablando con la señora Canciller por teléfono en cualquier momento", afirmó hoy Uribe; mientras que Duque al igual que Pastrana se excusó de no asistir por estar fuera del país.

"Me he comunicado con la señora Canciller con quien sostuve una conversación amable y sincera. Le indiqué que considero importante, para el manejo de las relaciones con los EE.UU., retomar la agenda integral de lucha contra el narcoterrorismo, que se ha perdido en el actual gobierno", expresó Duque; en tanto que Pastrana pidió "rectificar la política" frente a Washington "en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela".

