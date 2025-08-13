Colombia: Tres militares muertos en el sureste colombiano

El ataque ocurrió en los márgenes del río Naya, en el sector Pastico, jurisdicción del municipio de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), precisó la Tercera División del Ejército.

Los uniformados muertos fueron el sargento segundo Wilmar Rivas Moreno y los soldados profesionales Darío Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz; mientras que los heridos fueron dos soldados profesionales y dos infantes de marina trasladados a centros hospitalarios del puerto de Buenaventura.

Hombres de la Tercera División intensificaron sus operaciones ofensivas en esa zona del país para "ubicar, judicializar y capturar a los responsables de este acto criminal", al tiempo que el Ejército lamentó "la irreparable pérdida de nuestros hombres, héroes de la patria que ofrendaron su vida en estricto cumplimiento de la misión constitucional".

(ANSA).