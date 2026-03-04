Colombia: tres militares muertos y un herido en sur del país

El Ejército informó que las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega fueron atacadas por los disidentes cuando "se encontraban adelantando la instalación y verificación de los puestos de votación para las elecciones de este domingo" en esa población.

A raíz del ataque y el saldo de víctimas, las fuerzas militares iniciaron una serie de "acciones ofensivas" contra esa facción del EMC.

"Nuestros soldados ofrendaron su vida por defender la democracia y proteger la vida de los colombianos, cumpliendo con honor la misión de garantizar la seguridad en el territorio. Las operaciones ofensivas contra este grupo armado criminal continúan con toda la determinación", expresó el general Hugo Alejandro López, comandante general de las Fuerzas Militares.

(ANSA).