Colombia: Tribunal listo para revisar apelación de Uribe

Los abogados de Uribe anunciaron que a más tardar el lunes 11 de agosto presentarán sus alegatos contra la decisión de la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien halló culpable al exmandatario de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, y ordenó su arresto domiciliario.

La justicia colombiana tiene hasta mediados de octubre para resolver el caso de Uribe, que empezó en 2012, diez años después pasó de la Corte Suprema de Justicia a la justicia ordinaria y hace un par de semanas se resolvió en primera instancia en un juzgado de Bogotá, de manera que está por prescribir.

Los magistrados que revisarán la apelación del caso Uribe son los juristas Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, designados esta semana por el Consejo Superior de la Judicatura.

Los tres togados tampoco revisarán la acción de tutela, un mecanismo extraordinario frente a violaciones a derechos fundamentales, interpuesta por los abogados de Uribe que busca que se levante la orden de prisión domiciliaria. (ANSA).