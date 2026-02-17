Colombia: tribunales reclaman respeto por sus decisiones

"Las decisiones judiciales son el resultado de actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, y se rigen únicamente por el marco jurídico que configuró la Constitución, orientado a garantizar la paz, promover la inclusión y ampliar el acceso a la justicia", afirmó la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

Esta Comisión, integrada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el representante de los servidores judiciales y la Fiscal General, pidió que las "discrepancias" se tramiten a través de la misma justicia.

Aunque el mensaje de la Rama Judicial no mencionó casos específicos, es evidente que la decisión del Consejo de Estado ha generado inconformidad social a semanas de las elecciones legislativas y ha generado incertidumbre económica, ya que muchos trabajadores ya estaban recibiendo el aumento salarial.

La intención de revertir este logro ha tomado dimensiones políticas.

La situación ha abierto la puerta a convocatorias para que el pueblo salga a las calles el próximo jueves, marchas que serán encabezadas por el presidente Gustavo Petro, cuyo gobierno ya ha advertido que no planea cambiar el alza decretada, aunque anticipó que emitirá un decreto con la misma cifra en disputa, del 23,7%. (ANSA).