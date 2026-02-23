Colombia: Ubican a los tres militares dados por desaparecidos en el sur del país

"Los tres soldados, quienes se encontraban extraviados, tras el desarrollo de las operaciones contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Isaías Carvajal, ya fueron localizados por la unidad de búsqueda de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 10", detalló la Cuarta División del Ejército.

Los militares hacían parte del refuerzo hecho por las tropas para combatir a las disidencias de las extintas Farc, luego del ataque perpetrado el fin de semana que le costó la vida a un soldado profesional, mientras que nueve militares más resultaron heridos.

El Ejército precisó que los parientes de los militares localizados ya fueron informados, al tiempo que advirtió que seguirán las operaciones en la zona de las confrontaciones "para salvaguardar a la población civil y consolidar el control territorial". (ANSA).