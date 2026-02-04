Colombia-UE: La UE tendrá más de 120 observadores en elecciones

Así lo anunció este miércoles la Registraduría Nacional, tras sostener una reunión con la Misión europea, con quienes acordó los "canales de coordinación" para facilitar el trabajo de los observadores extranjeros en las jornadas electorales de marzo y mayo.

"Para la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea es fundamental mantener un contacto permanente que permita que la información circule y que podamos dar testimonio informado y riguroso de cómo se organizan y desarrollan las elecciones en Colombia", destacó José Antonio Gabriel, jefe adjunto de esta Misión de Observación Electoral de Unión Europea.

En la reunión, la Registraduría le informó a la MOE europea el despliegue logístico para atender las elecciones que incluye la instalación de 13.748 puestos de votación, de ellos 13.494 estarán en el país y los restante 254 en el exterior. (ANSA).