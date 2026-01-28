Colombia: último contacto con aeronave extraviada fue a las 11:54

"La aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, operado por la empresa Searca, transporta 13 pasajeros y 2 tripulantes", puntualizó la aerolínea, que señaló que se activaron todos "recursos disponibles" con acompañamiento del Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para ubicar la aeronave.

La avioneta cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste) y partió a las 11:42 de la mañana y debía llegar a su destino a las 12:05 del mediodía.

El Ministerio de Transporte informó que se instaló un Puesto de Mando Unificado para encarar la situación y comunicó que la información de este evento será dada a través de fuentes oficiales (ANSA).