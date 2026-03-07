Colombia: un muerto, 6 detenidos y 7 menores recuperados en operación al ELN

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, resaltó el operativo de cara a las elecciones legislativas previstas para mañana, pero llamó la atención sobre los menores que estaban en las filas de esa organización.

"Lo preocupante acá también es que entre los siete menores recuperados se tiene información de que cinco de ellos posiblemente serían venezolanos", afirmó el jefe de la cartera de Defensa, al sostener que en el operativo se decomisaron armas y arsenal militar, sin detallar cantidades.

Esta "es una muestra clara de cómo nosotros protegemos la seguridad y democracia para que mañana salgamos todos seguros a votar", expresó Sánchez. (ANSA)