Colombia: un muerto y 13 heridos en atentado en Bogotá

El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, confirmó el deceso de la víctima, de 75 años de edad, que resultó inicialmente herida y falleció en el centro médico donde fue atendida.

"Mi solidaridad con la familia de la persona fallecida y con los lesionados en este hecho delincuencial", expresó Galán, a través de su cuenta de X.

De acuerdo con las autoridades, la noche del jueves dos hombres en una motocicleta lanzaron al parecer una granada contra un local comercial.

El alcalde Galán aseguró que ya se tiene una línea de investigación que permitirá identificar a los responsables, mientras que la prensa local señaló que podría tratarse de un atentado contra una de la víctima, o un acto relacionado con extorsión a comerciantes de la zona.

(ANSA).