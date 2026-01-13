Colombia: Un niño muerto en ataque a director de prisión regional

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) señaló que el atentado ocurrió en la mañana de este martes y que en principio el menor de edad, hijo de Rodríguez Muñoz, y el subdirector de ese penal, Renato Solano Osorio, resultaron heridos, pero con el paso de la hora el niño falleció debido a la gravedad de las heridas hechas con arma de fuego.

El vehículo en el que viajaban Rodríguez Muñoz, junto a su hijo y Solano Osorio, fue atacado por pistoleros que se movilizaban en una motocicleta y que huyeron del lugar del atentado, sin que hasta ahora se conozcan los motivos y autores del crimen.

El Inpec lamentó y repudió el atentado, al tiempo que llamó al "respeto por la vida" y le pidió a las autoridades "dar con los responsables de este lamentable hecho". (ANSA).