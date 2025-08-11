Colombia: Un país marcado por la violencia política

El Instituto, que desde hace más de medio siglo estudia el conflicto armado interno, lleva una estadística de muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en medio de la violencia local.

Al menos seis personas están detenidas y acusadas por el crimen del joven legislador del partido Centro Democrático (derecha de oposición), que las autoridades creen fue ordenado por el grupo disidente la Segunda Marquetalia.

Uribe se suma a la larga lista de candidatos presidenciales que han sido asesinados en el país desde 1948, cuando las balas cegaron la vida de Jorge Eliécer Gaitán, quien se perfilaba como futuro presidente del país y cuya muerte abrió el camino a una guerra partidista de años, conocida como La Violencia.

Cuando las aguas de la política parecían aquietarse, aparecieron en la escena de la tragedia local los narcotraficantes y paramilitares, que en la década de los 80 y 90 dejaron una estela de muertes de políticos, en su mayoría de izquierda.

El 11 de octubre de 1987, un grupo de sicarios asesinó a disparos a Jaime Pardo Leal, quien era aspirante presidencial por el partido Unión Patriótica (UP), surgido de las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Belisario Betancur en 1985.

El 3 de marzo de 1989, Ernesto Samper resultó herido en un atentado dirigido contra un líder político de izquierda, José Antequera, en el antiguo Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Samper sobrevivió pese a recibir 13 impactos de bala y fue presidente entre 1994 y 1998.

Al asesinato de Pardo y al atentado en el que fue herido Samper le siguió el asesinato de Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989, y quien, al igual que Gaitán, se perfilaba como el seguro presidente de Colombia. El crimen le fue atribuido al cartel de Medellín.

El 22 de marzo, un menor de edad, de escasos 16 años, asesinó al candidato presidencial izquierdista Bernardo Jaramillo Ossa, quien había tomado las banderas dejadas por Pardo Leal de la UP.

El 26 de abril de 1990, Carlos Pizarro Lengómez, antiguo jefe máximo del grupo guerrillero M-19, al que perteneció el presidente Gustavo Petro, fue asesinado al interior de un avión en pleno vuelo cuando adelantaba su campaña presidencial, tras haber abandonado las armas y ser amnistiado.

Este lunes se sumó a esa lita Miguel Uribe, nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982) e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada el 25 de enero de 1991 mientras permanecía secuestrada por orden de Pablo Escobar.

