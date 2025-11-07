Colombia.- Un show drag acompaña este sábado la presentación en Talavera de la novela 'El escritor de Chueca' de Camilo Cerón

TOLEDO, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La sede de LGTBora en Talavera de la Reina acogerá este sábado la presentación de 'El escritor de Chueca', la novela de Camilo Cerón, un escritor colombiano y talaverano que hace suyo el misterio y la contradicción en las calles del popular barrio de Chueca.

'El escritor de Chueca', informa la organización, toca todos los temas que afectan al colectivo LGTBQ+ vividos en primera persona por el mismo autor y que mezcla la autoficción con el suspense.

El encuentro propone una presentación de libro poco usual pues, en palabras del autor, "es una presentación inmersiva", ya que no solo se hablará del libro, sino que, por unas horas, los invitados podrán vivir una experiencia similar a las vividas por el protagonista de la novela.

Será una presentación donde se tocarán temas sensibles y necesarios, se conocerán los secretos de la autopublicación y se charlará de temas tan importantes como los aspectos más tóxicos que afectan a las relaciones del colectivo. Todo esto acompañado, además, de un show travesti capitaneado por Raffaella, artista drag madrileña.

Camilo Cerón (Colombia, 1995) Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas, llegó a la provincia de Toledo en el año 2000, cuando apenas contaba con cinco años y este ha sido el lugar que ha conocido hasta su partida a Madrid.

Ha decidido usar sus conocimientos en comunicación con el fin de convertir un conjunto de reflexiones, críticas y narraciones en una historia atractiva, en un producto vendible y, sobre todo, en un punto de partida para muchas conversaciones.

En el libro, dentro de su autoficción y su creativa crítica, da a conocer qué le llevó a soñar con otros sitios y cómo acabó en la capital madrileña, en la cual vive actualmente.

El título hace referencia directa a sí mismo, pues la historia la ha construido con una honestidad impactante que ha escandalizado a los jóvenes y adultos más cercanos a su entorno.

En esta ocasión ha decidido que la mejor forma de aportar a su ciudad de origen es trayendo lo aprendido en ciudades más diversas como lo es la capital, para mostrar otros puntos de vista.